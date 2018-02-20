2017 Aralık'ta Rus tenisçi Maria Sharapova'nın maçını en önden izleyen Bülent Serttaş, Katar Açık Tenis Turnuvası'nı da kaçırmadı.

Ünlü türkücü, Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani ile Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin de izleyenler arasında olduğu turnuvanın final maçını yerinde takip etti.

Serttaş, korttan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.