AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan istifa süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bülent Turan kimdir? Bülent Turan kaç yaşında? İşte Bülent Turan hakkında merak edilenler...
BÜLENT TURAN KİMDİR?
Bülent Turan, 17 Ocak 1975’te Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde dünyaya geldi. Orta öğrenimini Kartal Anadolu İmam Halip Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aldıktan sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini aldı.
Lise ve üniversite yıllarında bir çok sivil toplum kuruluşunda ve öğrenci organizasyonunda görevler aldı. Kurucusu ve sahibi olduğu Turan Hukuk Bürosu’nun yöneticiliğini yaptı. Hukukçular Derneği’nde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Bir çok sivil toplum kuruluşunda yönetim, denetim ve genel kurul üyeliği görevleri devam etmektedir.
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinin ardından AK Parti İstanbul Teşkilatlanmadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
12 Haziran 2011’de yapılan Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından 24. Dönem AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak TBMM’de göreve başladı.
TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.
Türkiye'de ve dünyanın bir çok ülkesinde kendi objektifine yansıyan fotoğrafları ve bu fotoğrafların hikâyelerini "Bir Mola" adını verdiği bir foto-kitapta derledi.
İngilizce bilen Turan, evli ve iki çocuk babasıdır.
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan konuşmasından satır başları şöyle:
"CHP önce partisindeki istifalara baksın. Bizim istifa talebimiz CHP'nin iddia ettiği gibi yargı söz konusu değil. Ceza kanununa konu olan eyleminden dolayı istifaları istemiyor. Siyasi kültürümüzün gereği adım atıyoruz. Belediye başkanlarına hizmetleri için teşekkür ediyoruz. CHP'ye buradan ekmek çıkmaz, kendi istifalarına baksın. Bugün bir istifa var ama, yarını da var. AK Parti'de hiç bir başkan partisinden istifa etmedi. O başkanımız hala partimizin mesubudur. Bugün de biliyorsunuz diğer belediye başkanımız istifa etti."
"Bu AK Parti'nin kendi içindeki dönüşümün sonucudur. İstifa talepleri ceza kanunu konusu değildir. Varsa bu yargının konusudur. Bu bir siyasi duruş. AK Parti'nin yürüyüşü var bu yürüyüşe arkadaşlarımız eşlik ediyor."
"İstifa sürecini başlatmış olmak AK Parti'nin yenilenme süreci olarak okunmakta."
CHP'nin kendi istifalarına bakması lazım. Hiç bir belediye başkanımız AK Parti'den istifa etmedi. O başkanlarımız hala partimizin mensubudur. Bugün de biliyorsunuz diğer belediye başkanımız istifa etti.
Bir dava şuurunda adım atacaklarından eminim. Biz koltuklardan vazgeçmeyen insanlar değiliz. Makamlar gelir ve geçer. Güzel işler yapmışlardır. İnsanlar AK Parti'ye hakim parti olarak bakıyorlar. 15 yıl iktidarda kalmak kolay değil. Biz 15 yıldan beri yol yürüyoruz.
(Erken seçim iddiaları) Seçimlerimizi yaptık. Meclisin gündemi bellidir. Halkın beklentisi seçim değildir.
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