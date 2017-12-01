Bülent Yavuz'dan Fırat Aydınus yorumu

Fırat Aydınus’un bu maça atanacağı 3-4 hafta öncesinden belliydi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, son iki sezondur Aydınus’a özel bir ihtimam gösteriyor. Sebebi de şu... Namoğlu’nun son döneminden önceki sezonlara baktığımızda Aydınus’un bir kondisyon problemi vardı. Haliyle önemli maçlardan geri kalıyordu. Başkan Namoğlu, bunu fark ettiği için gelir gelmez Fırat Aydınus ve onun gibi kondisyon eksiği olanlarla bire bir görüşüp, hem mental olarak hem de fizik olarak çok iyi duruma gelmelerini sağladı. Fırat’ın ilk derbi maçını bilmem hatırlar mısınız? Ben söyleyeyim... 30 Ekim 2004... Maç: Beşiktaş-Fenerbahçe... Yani bu tarihten tam 13 yıl önce. Üst düzey hakemler yönettikleri derbi maçlarla hatırlanırlar. Fırat Aydınus ülkemizde en fazla derbi maç yöneten hakemlerin başında geliyor. Sözün özü şu; derbilere alışık bir hakem. Kimse korkmasın, kimse de hayali senaryolar üretmesin. Fırat Aydınus, bu maçın üstesinden bal gibi gelir. Zaten son iki sezona baktığımızda en önemli maçlara atanıyor. Haliyle gerek hazırlanış, gerekse yönetim bazında ne yapacağını çok iyi biliyor. Futbol kamuoyu da Fırat’a bu konuda yüzde yüz güven duyuyor ve inanıyor. O halde gerisi sahadaki 22 futbolcuya kalıyor. Şayet pozitif anlamda herkes işine baksa hakem de tereyağından kıl çeker gibi maçı yönetir. Yenenin de yenilenin de mazereti ve sığınacağı liman olmaz.

Fırat Aydınus

Beşiktaş Galatasaray derbisi