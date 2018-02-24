Kayseri- Kasımpaşa maçı FIFA hakemleri için yönetilmesi çok kolay bir maçtır. Halil Umut Meler, Avrupa tandanslı olmasına rağmen komik bir penaltı çalarak maçın kaderini belirledi. Kasımpaşa haklı olarak feveran ediyor. Takımın kolay kurulmadığını, milyon eurolar harcandığını söylüyorlar.

1 puanın bile can simidi olduğu bu haftalarda "Hakemler artık canımızı yakmasın. Kimseden iane beklemiyoruz ama hakkımıza emeğimize saygı istiyoruz" diyorlar. Hakem Meler bu maç için dersine çalışmamış. Veysel Sarı'nın 2. sarısı hadi doğru diyelim. Kasımpaşa'yı haksız yere 10 kişi bıraktın. Bu nasıl olacak peki? Paşa eksik kalınca da hızı kesildi, 2-1 de geri düştüler. Temiz oynuyorlar, oyunu bozmuyorlar.

Hakem kariyerine yakışmayacak uydurma penaltı verince Kasımpaşa'nın kimyası değişti. Mendes zaten düşüyordu. Pavelka'nın kural dışı bir müdahalesi yok. Suç teşkil edecek bir eylemi hiç yok. Buna da hakemin görüş açısından bakıldığı zaman ne ayaktan, ne elden ne vücudun herhangi bir yerinde faulü gerektirecek bir kriter söz konusu değil. Ama cart penaltı. Üstüne üstlük penaltı olmayan pozisyonda bir de sarı kart gösterdiğin Pavelka'nın cezalı duruma düşmesine neden oluyorsun. Bu kabul edilemez.

Hakem hata yapıyor suçlu MHK Başkanı, federasyon oluyor. Yusuf Abi en iyi hakemini maç önemli diye Halil Umut Meler'e veriyor. Peki, hakem ne yapıyor? Maçın önemini kavrayamıyor. Konsantrasyonu yok ve maça tesir eden düdük. Bu kadar kolay olmamalı. FIFA kokartlı bir hakemin, böyle komik ve ucuz bir penaltıyı vermeye hakkı yok. Olmaz, olamaz. Yazıktır ayıptır. Paşa aleyhine yapılan hatalar artık say say bitmiyor... Bu kadar yatırımın heba olmasını kimse kabul edemez!