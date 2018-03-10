Kasımpaşa'nın her maçında kritik hakem kararları var. Sivas'ta da yanlış hakem kararları, gri pozisyonların yorumlanması ve ceza alanları içerisindeki mücadelelerde farklı hakem yorumları oldu. Alper Ulusoy, FIFA kokartlı bir hakem. Tecrübeli ve deneyimli. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, maçın önemini idrak etmiş ki; bu karşılaşmaya sıradan değil, üst düzey maçlar yöneten kaliteli bir hakem ataması yapmış.

Müsabakanın 6. dakikasında Kasımpaşa ceza alanı içerisinde Veysel Sarı'nın rakibine net bir müdahalesi var. Bence bu, penaltıyı gerektirebilecek kusurlu bir hareketti. Ama hakem oyunu devam ettirdi.

Müsabakanın 13. dakikasında Sivas'ın attığı birinci gol tartışmasız ofsayttı. Yardımcı hakemler, özellikle kendi önlerindeki yakın pozisyonlarda maalesef hata yapıyorlar. Bu da öyle bir yanlış karardı. Gol iptal edilmeliydi.

Müsabakanın 86. dakikasında Kasımpaşa ceza alanı içerisinde yine pozisyonun içinde bulunan Veysel Sarı'nın Sivaslı rakibi Emre'ye ceza alanı içerisinde bir müdahalesi var. Ancak bu penaltı için yeterli miydi, değil miydi?

Pozisyon hakem Alper Ulusoy'un neredeyse 6 metre önünde ve açık vaziyette. Bu pozisyona "Devam" diyen hakemler de olur. Penaltı veren hakemler de olur. Hep kullanırız ya 'gri pozisyon' diye... Hakem takdir hakkını penaltıdan yana kullandı. Maçın 2-2 berabere bitmesi bence her iki takım adına hak edilmiş bir neticeydi.