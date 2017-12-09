Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ligde oynadığı üst üste 4. maçını da kazanırken Bursaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Fenerbahçe ayrıca kendi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. HTSPOR yazarı Bülent Yavuz, maçı ve hakem Ali Palabıyık'ı değerlendirdi. Bülent Yavuz'un yorumları şöyle:

"Hakem için kolay maçtı. Fenerbahçe Bursa'da altın buldu. 3 puan, sarı-lacivertlileri devre biterken zirvenin tam tepesine yakın duruma getirdi. Hakem Ali Palabıyık, müsabakada gündem yaratacak kritik kararlar vermedi. Zaten pozisyon da yoktu. Maşallah Ali'nin saçı da çok güzel olmuş, yakışmış doğrusu!

18. dakikada Ertuğrul Ersoy'un Vincent Janssen'e yaptığı müdahale kabul edelim ki sarıdan çok çok fazlaydı. UEFA'da ve FIFA'da hakemlere verilen ilk talimat şudur: Oyuncuların sağlığını koruyun. Bu müdahale bana göre kırmızıyı gerektirirdi. Hakem sarıda karar kıldı, yapacak bir şey yok.

64. dakikada ceza alanı içerisinde Soldado'ya yapılan müdahale net bir penaltıyı gerektirirdi. Hakem de tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Bunun dışında kayda değer, hakemi zorlayacak ve yanlışa götürecek bir pozisyon yoktu."

Bülent Yavuz

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