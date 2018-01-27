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Aslında hakem burada kolunu faul için açtı ama herkes gol için açtığı duygusuna kapıldı. Zaten saliseler sonrasında da golü iptal ettiğini çok açık bir şekilde iki eliyle gösterdi. Başa dönersek bu gol, yüzde 100 fauldü, itpal kararı tamamen doğruydu.