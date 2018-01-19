Süper Lig'de verilen 24 günlük aranın ardından Kasımpaşa, iki kez geri düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, karşılaşmada tartışmalı kararlara imza attı. HTSPOR yazarı Bülent Yavuz, ligde ikinci devrenin ilk maçını ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarını değerlendirdi. Yavuz'un açıklamaları şu şekilde:
"İkinci devrenin ilk maçıydı, 5 gol ve güzel bir oyun vardı. Kasımpaşa maçın başından sonuna kadar oyuna hakimdi. Güzel pozisyonlar üretti ve neticede 3 gol atarak 2. devreye çok önemli bir başlangıç yaptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, birinci devrenin en beğenilen hakemlerinden biriydi. Müsabakayı genel anlamda iyi yönetmeye çalıştı ancak zaman zaman bir Süper Lig hakemine yakışmayacak basit hatalar da yaptı."
"PENALTI DOĞRU KARAR DEĞİLDİ"
"45+2'de Ben Youssef'in sağ omuz ve göğüs kısmına gelen topa önce devam işareti veren Yaşar Kemal Uğurlu daha sonra kanaatimce yardımcı hakemden gelen 'penaltı, penaltı' ikazı üzerine beyaz noktayı gösterdi. Bu kesinlikle doğru bir karar değildi. Penaltıyla yakından uzaktan alakası yoktu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kendine neden güvenemediğini, gelen ikazla karar verdiğini anlamış değilim."
"KIRMIZI KART NETTİ"
"82. dakikada Alanyasporlu Fofana, kırmızı kart gördü. Alanyalı oyuncu topla oynamaksızın, şiddetli bir şekilde diziyle Veysel Sarı'nın karnına doğru sert bir şekilde vuruyor. Bu kesinlikle yaralayıcı bir hareketti ve yine kesinlikle kırmızı karttı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda doğru olanı yaptı. Bu kararın bazı kesimler tarafından yapılan 'Sarı kart verilebilirdi' görüşlerine kesinlikle katılmıyorum."
VEYSEL SARI'YA YAPILAN POZİSYON
"Müsabakanın sonlarına doğru ceza alanı içerisinde Veysel Sarı'ya net bir şekilde, ayak bileğine müdahale var. Hakem, önü kapalı olduğu için pozisyonu göremedi ve Kasımpaşa'nın net bir penaltını atladı. Kasımpaşa'nın galip gelmesi, hakemin şansıydı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.