Süper Lig'de verilen 24 günlük aranın ardından Kasımpaşa, iki kez geri düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, karşılaşmada tartışmalı kararlara imza attı. HTSPOR yazarı Bülent Yavuz, ligde ikinci devrenin ilk maçını ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarını değerlendirdi. Yavuz'un açıklamaları şu şekilde:

"İkinci devrenin ilk maçıydı, 5 gol ve güzel bir oyun vardı. Kasımpaşa maçın başından sonuna kadar oyuna hakimdi. Güzel pozisyonlar üretti ve neticede 3 gol atarak 2. devreye çok önemli bir başlangıç yaptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, birinci devrenin en beğenilen hakemlerinden biriydi. Müsabakayı genel anlamda iyi yönetmeye çalıştı ancak zaman zaman bir Süper Lig hakemine yakışmayacak basit hatalar da yaptı."

"PENALTI DOĞRU KARAR DEĞİLDİ"

"45+2'de Ben Youssef'in sağ omuz ve göğüs kısmına gelen topa önce devam işareti veren Yaşar Kemal Uğurlu daha sonra kanaatimce yardımcı hakemden gelen 'penaltı, penaltı' ikazı üzerine beyaz noktayı gösterdi. Bu kesinlikle doğru bir karar değildi. Penaltıyla yakından uzaktan alakası yoktu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kendine neden güvenemediğini, gelen ikazla karar verdiğini anlamış değilim."

"KIRMIZI KART NETTİ"

"82. dakikada Alanyasporlu Fofana, kırmızı kart gördü. Alanyalı oyuncu topla oynamaksızın, şiddetli bir şekilde diziyle Veysel Sarı'nın karnına doğru sert bir şekilde vuruyor. Bu kesinlikle yaralayıcı bir hareketti ve yine kesinlikle kırmızı karttı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda doğru olanı yaptı. Bu kararın bazı kesimler tarafından yapılan 'Sarı kart verilebilirdi' görüşlerine kesinlikle katılmıyorum."

VEYSEL SARI'YA YAPILAN POZİSYON

"Müsabakanın sonlarına doğru ceza alanı içerisinde Veysel Sarı'ya net bir şekilde, ayak bileğine müdahale var. Hakem, önü kapalı olduğu için pozisyonu göremedi ve Kasımpaşa'nın net bir penaltını atladı. Kasımpaşa'nın galip gelmesi, hakemin şansıydı."

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