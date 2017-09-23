Bülent Yavuz | ''Trabzonspor'un penaltısı tartışmalı''

Hakem Alper Ulusoy açısından hayli renkli bir maçtı. Tam 7 gol var, bunlardan 3’ü penaltıdan. Aslına bakarsanız Ulusoy, bir penaltı daha verip kariyerine çok penaltı veren hakem diye bir unvan ekleyebilirdi!

Trabzon’un penaltısı keyfekederdi. Yani hakem verse de vermese de konuşulurdu. Pozisyonda Burak olunca tabii ki pek de tatmin etmedi. Ben olsam vermezdim. Alanya’nın kazandığı penaltılar doğruydu. Hakemi kutlamak gerek. Onca seyircinin baskısı altında kalmadı, etkilenmedi ve arkadaşlarına da örnek olacak dersler verdi.

Birkaç faul yanlışı yaptı. Disiplin uygulamalarına daha önem göstermeliydi. Affettiği 2-3 tane oyuncu oldu. Bunun dışında başarılı bir maç çıkardı.

Bülent Yavuz

Trabzonspor-Alanyaspor