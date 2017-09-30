DHA'nın haberine göre; Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Akhisarspor'a 1-0 yenildiği maçta çıkardığı ve çıkarmadığı kartlarla tepki çeken Bülent Yıldırım'ın notu belli oldu.

Yıldırım'ın, Merkez Hakem Kurulu tarafından, Fenerbahçeli Alper'e çıkardığı kırmızı kartın hatalı bulunduğu, ayrıca Soldado'ya diz attığı pozisyonda direkt kırmızı kart göstermediği için eleştirildiği öğrenildi.

Bu nedenlerle gözlemci Sefer Altuntaş'ın raporları doğrultusunda kendisine hayal kırıklığı olarak başlıklandırılan 7.4 puan verileceği bildirildi. 45 yaşındaki hakem Yıldırım'ın ayrıca 4 ile 6 hafta arasında dinlendirileceği vurgulandı.