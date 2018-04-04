Bulgaristan'a kumar oynamaya giden 4 Türk'ün hayatı karardı!

İstanbul ve Kırklareli'nde ikamet eden üç arkadaş olan M.Y (30), L.M. (32) ve H.E. (34) 2017 yılının Ocak ayında kayak tatili için Bulgaristan'a hareket ederken hayatlarının geri dönülmez bir şekilde değiştiğinden habersizdi.

Bulgaristan'ın ünlü kayak merkezi Bansko'ya gitmek için yola çıkan üç arkadaş, yolculuklarının ilk durağı olan Filibe kentinde birkaç gün için durmaya karar verdi. Ancak üç arkadaşın kumar tutkusu, kayak tatilini ikinci plana attı ve M.Y, L.M ve H.E, 10 Ocak-18 Ocak arasını Filibe'de bulunan Ritz Casino'da geçirdi.

Kendi iddialarına göre 8 günlük kumar tatilinde L.M yaklaşık 50 bin Türk Lirası kaybetti, M.Y ile H.E ise toplam 15 bin TL civarında bir kazanç elde etti. 18 Ocak gecesi L.M'nin İstanbul'dan tandığı A.T'nin (40) oyun oynadıkları casinoya gelmesinden 2.5 saat sonra ise Bulgar polisi tarafından gözaltına alındılar.

Dört Türk vatandaşının üçü için mahkeme yüzü görmeden geçecek 14 aylık cezaevi kabusunun başlangıcı da o gece oldu.

216 BİN TL'LİK DOLANDIRICILIK İDDİASI

Bulgar polisi ve Ritz Casino'nun iddiasına göre A.T, 2016 yılının Ekim ayında casinoya gelerek kartları işaretlemiş, 100 gün sonra Bulgaristan'a gelen 3 Türk de işaretli kağıtlarla casinoyu yaklaşık 216 bin TL (90 bin Bulgar levası) dolandırmıştı.

Gözaltına alınmalarının ardından şüphelilerden ve ailelerinden suçlamaya konu olan rakamı casinoya ödemelerini isteyen Bulgar polisi, Türk vatandaşlarının kaldıkları otel odasında ve araçlarında arama yaptı.

Ritz Casino'da A.T ile selamlaşan ve aynı masada oyun bile oynamadıkları yönünde ifade veren üç Türk arkadaş casino müdürünün ifadesiyle gözaltına alındı. Kumarhanenin iddiasına göre, A.T tırnağının altına sakladığı bir jilet parçası yardımıyla kartları işaretlemiş, diğer üç arkadaş da 'Rus Pokeri' adı verilen oyunu bu işaretli kartlar vasıtasıyla oynayarak haksız kazanç elde etmişti.

Ancak 5 bin leva üzerindeki her ödemenin makbuzla belgelenmek zorunda olduğu ülkede, 4 Türk vatandaşına yapıldığı iddia edilen 90 bin leva tutarındaki ödemenin makbuzları dava dosyasına girmedi.

HABERTURK.COM'a konuşan sanıklardan L.M, bu süreçte kötü muameleye maruz kaldıklarını ve Bulgar polisinin kendilerine ve yakınlarına casinoyla anlaşmaları gerektiğini söyleyerek, avukat tutmakla uğraşmamaları yönünde telkinlerde bulunduğunu söyledi.

Ulaşmaya çalıştığımız kumarhane yetkilileri ise telefonlarımıza yanıt vermedi.