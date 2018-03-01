Bulgaristan'da Baba Marta geleneği!

Bulgaristan'da baharın gelişini müjdeleyen Baba Marta (Marta nine) geleneği yüzyıllardır 1 Mart'ta kutlanıyor. İHA'nın haberine göre; Pagan geleneği olan Baba Marta'nın hazırlıkları günler öncesinden başlıyor. Ülke genelinde büyük küçük tüm şehir merkezlerinde her sokağın başında kırmızı ve beyaz ipliklerden hazırlanmış martenitsa olarak adlandırılan süsler satılıyor.

Martenitsalar, önce yakınlara ve arkadaşlara, 1 Mart günü ise karşılaştıkları tüm tanıdıklarının bileklerine ve yakalarına takılıyor. Kırmızı beyaz iplerden oluşan Martenitsalar, sağlık, mutluluk ve kısmet dilekleriyle dost ve tanıdıklara hediye ediliyor.

Martenitsa geleneğini ülkede yaşayan Türkler de sürdürüyor. Birçok Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı Martenitsaları ilkbaharın sağlık ve bereket getirmesi için takarken çok sayıda Türk de renginden dolayı bu süsleri sevdiğini söylüyor.

Martenitsalar, ilk leyleği görene kadar bilek ve yakalarda takılı kalıyor. Leylek görenler ise çıkarıp budanmış ağaçlara asıyor.

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