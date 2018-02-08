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Bulgaristan’da minaresi bulunmadığı ve çevresinde arkeolojik alan bulunduğu gerekçesiyle tarihsel anıt olarak ilan edilen 27 Osmanlı camisi, yıllardır restore izni verilmediği için bakımsızlık nedeniyle minareleri çökmüş, kapıları ve duvarları yıkılmış durumda.