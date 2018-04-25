Bulgaristan Türkiye ile doğalgazda iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor

Stankov, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Hilton Otel'de düzenlenen "Enerji Güvenliği ve Bölgesel İş Birliği" başlıklı yuvarlak masa toplantısının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Bulgaristan'ın 6 ay boyunca AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini yürüteceğini hatırlatan Stankov, bu kapsamda sadece üye ülkelerle değil, Türkiye, Azerbaycan ve Batı Balkan ülkeleriyle de görüşmeler yürüteceklerini söyledi.
Stankov, toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile bölgenin enerji güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, "Toplantıda, Avrupa'nın kalbine doğalgaz taşınmasına katkı sağlayacak Güney Gaz Koridoru'nun önemli bir parçası olan ve bölgenin arz güvenliği için önem arz eden Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile Türkiye-Bulgaristan ve Yunanistan-Bulgaristan arasındaki doğalgaz ağı gibi çok önemli projeleri ele aldık. Bakanlarımız arasındaki iletişim de çok iyi seviyede bulunuyor." dedi.
Bulgartransgaz ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) iletim sistemlerini birbirine bağlamayı hedefleyen Türkiye-Bulgaristan Doğal Gaz Enterkonektörü (ITB) projesinin fizibilite çalışmalarının bir kısmının AB Komisyonu tarafından finanse edildiğini belirten Stankov, şöyle devam etti:
"Farklı kaynak ve tedarikçilerden gelecek gaz sayesinde bölgenin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak bu proje için AB Komisyonu'ndan destek aldık. Boru hatları, yeni kompresör istasyonları gibi tüm yapılacak yatırımları hesaba katarsak proje, 1,5 ile 3 milyar dolar arasında bir yatırım gerektiriyor. Bu kapsamda, Romanya ve Sırbistan ile iletim ağımızı geliştirmeyi düşünüyoruz. Bulgartransgaz ile BOTAŞ'ın iletişiminin de iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Yunanistan ile iletim sistemimiz de iyi bir şekilde ilerliyor. Bunun için ihale aşamasına geçtik. Bölgemizde daha iyi bir enterkonnekte sistemle bölgesel iş birliğini artırmak istiyoruz. Dönem başkanlığı sloganımızda da belirttiğimiz gibi 'Güç Birlikten Doğar' mottomuzu gerçekleştirmek için bunu büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Enerji sektöründe gelecekte önümüze çıkacak problemleri birlik olursak çözebileceğimize inanıyorum. Şu anda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki enerji geçişlerinde değişiklikler yaşandığına şahit oluyoruz. Ticaretçiler, üreticiler ve tüketicilerin beklentileri değişiyor. Enerji alışverişinin yerleşmesiyle iki ülke arasında enerji sektöründe daha iyi bir bağlantı olacağına inanıyorum."
"BULGARİSTAN ITB'YE ÖNEM VERİYOR"
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski de Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un geçen yıl Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından iki ülkenin doğalgaz ve elektrik alanlarında iş birliğini güçlendirme yönündeki çalışmalara hız verildiğini söyledi.
Bu kapsamda Bulgartransgaz ile BOTAŞ ve ESO ile TEİAŞ'ın teknik düzeyde bir diyalog oluşturduğuna işaret eden Neynski, böylece iki ülkenin doğalgaz ve elektrikteki iletim kapasitelerini tam olarak kullanma konusunda çaba göstermeye yoğunlaştığını belirtti.
Neynski, Bulgaristan'ın özellikle ITB projesine önem verdiğini vurgulayarak, "ITB, Türkiye'nin Azerbaycan ve diğer kaynaklardan elde ettiği gaz ile spot LNG tedariğindeki tüm giriş noktaları ve kaynaklarına erişim sağlayabilir. Türkiye, dünyadaki enerji kaynak rezervlerinin yüzde 70'ine coğrafi olarak yakın bulunuyor. Şu anda hayata geçirilmekte olan projelerle birlikte bölgenin enerji güvenliğindeki önemli rolü daha da güçlenecek. Enerji bağımsızlığı ve bölgesel istikrarı temin etmeye yönelik iki ülke arasındaki iş birliğimizi geliştirmek Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığının ana hedeflerinden biri." diye konuştu.
2014'te imzalanan ITB mutabakat zaptıyla Türkiye ile Bulgaristan arasında çift yönlü gaz akışının sağlanması planlanıyor.
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