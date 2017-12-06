Bulgur çorbası nasıl yapılır? Bulgur çorbası tarifi ve malzemeleri

Bulgur çorbası malzemeler

3 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 adet soğan

1 adet büyük boy domates

1'er yemek kaşığı domates ve biber salçası

2 adet sivri biber

3-4 dal maydanoz

1 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı et veya tavuk suyu

Göz kararı tuz ve karabiber

Zeytinyağı

Bulgur çorbası nasıl yapılır?

Tencerede zeytinyağında soğanı kavurun. İçine bulguru ilave edip kavurmaya devam edin. Çekirdekleri temizlenmiş, ince doğranmış sivri biberleri içerisine ekleyin. Un, salça, et suyu, biraz soğuk su, karabiber ve tuz ilave edip iyice karıştırın. Domatestler küp küp doğrayıp tencereye ekleyin. 1-2 taşım kaynatın. Üzerine birkaç dal maydanoz serperek sıcak sıcak servis edin. Bulgur çorbanız hazır! Afiyet olsun...

Bulgur çorbası