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Sarı, Gaziantep'te bulgurun güneşte serilerek kurutulduğuna, bunun da ürüne eşsiz renk ve lezzet kattığına dikkati çekerek, "Kapalı sistem kurutma tesislerimiz de var ama hem güneş enerjisinden hem de güneşin kattığı lezzetten faydalanıyoruz. Yazın güneşini değerlendiriyoruz." dedi.