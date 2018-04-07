Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı olan ISIF'18'in, ülkenin ve bölgenin en güçlü sınai mülkiyet ağı olmaya aday konumunda bulunduğunu söyledi.
Yaklaşık 30 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek ISIF'18 ile büyük çabaların sonucunda ortaya çıkan buluşların tanıtılması, yatırımcıyla buluşturulması ve ticarileştirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Asan, "7'den 70'e katılımcıların ziyaretleriyle renklenecek, farkındalık yaratacak, eş zamanlı düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştaylarla değer kazanacak kapsamlı bir eğitim etkinliği niteliği taşıyacak." diye konuştu.
Asan, ISIF'18'in, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle, TÜRKPATENT, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ve Avrupa Patent Ofisi iş birliğinde düzenleneceğini belirterek, fuarda buluşların sergileneceğini, toplumsal ve ekonomik hayatı etkileyecek yeni fikirlerin üretilmesi, bunların tanıtılması ve uygulanmasına imkan yaratılmasının amaçlandığını ifade etti.
Habip Asan, organizasyonun, sanayicileri, girişimcileri, araştırmacıları, akademisyenleri, melek yatırımcıları, fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getireceğini aktardı.
Asan, 2016'da ilki gerçekleştirilen fuarın her yıl bir öncekinden daha etkili olacak şekilde düzenleme gayreti içinde olduklarını bildirdi.
ISIF'18 kapsamında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası çalıştayların, seminerlerin, eğitimlerin, fikri ve sınai haklar alanına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Asan, şunları kaydetti:
"Türkiye'de sınai mülkiyet alanında faaliyet gösteren paydaşların etkinliğe ilgisi ve katkısı, konuyla ilgili farkındalığın artmasında etkili olacak. Fuarın finalinde, sergilenen her bir buluş, alanında uzman kişilerden oluşan uluslararası jüri tarafından değerlendirilip ödüllendirilecek. ISIF'18 ile bir kez daha dünyanın dört bir tarafından gelecek buluşçuları yatırımcılarla ve meraklılarıyla buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hayatımıza doğrudan etki eden yeniliklerin üretilmesinde ve yaygınlaşmasında bir nebze dahi katkıya büyük önem veriyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü'nün destekleri ve teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz ISIF 18'e ülkemizden ve diğer ülkelerden tüm ilgililerin katılımını bekliyoruz."
ISIF'18 27–29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.
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