Bulvar Atekent lansman fiyatları ile satışta

Maksem ve Oğuzkağan ortaklığıyla geliştirilen Bulvar Atekent projesi, 250 milyon TL yatırım bedeli ile Atakent'te hayata geçiriliyor. Stüdyo ve 1+1 dairelere yer verilmeyen projede tamamı geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip daireler bulunuyor. 22 bin 274 metrekare arsa üzerine inşa edilen proje Bulvar Atakent’te 391 konut ve günlük alışveriş ihtiyacını kolaylaştıran 26 ticari ünite ve 1 adet kreşe yer veriliyor.

Bulvar Atakent'te bulunan dairelerin metrekaresi 4 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Şirket bünyesinde 10 farklı vade farksız taksitlendirme veya 120 aya kadar anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi kullanılan projede lansman dönemine özel ödeme planları da sunuluyor.

GENİŞ DAİRELERİYLE ÇOCUKLU AİLELERE HİTAP EDİYOR

Aile yaşamının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen Bulvar Atakent’te büyüklükleri 110 ile 184 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan daire tipleri yer alıyor.

Bölgenin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanan ticari üniteler, site içi güvenliğini sağlayacak tarzda konutların bulunduğu siteden ayrı olarak konumlandırılıyor. İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiği projede en çok önem verilen hususların başında kalite, kullanım rahatlığı ve çevre düzenlemelerinin geldiği ifade edildi.



Araç girişine kapalı peyzaj alanlarının yanı sıra Bulvar Atakent meydanında 16 bin metrekarelik yeşil alan planlanıyor. 7/24 güvenlik hizmetinin sunulduğu projede ayrıca; kreş, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, kapalı otopark gibi zengin sosyal yaşam ve ihtiyaç alanları da yer alıyor. Farklı alanlarda birçok saygın eğitim ve sağlık kurumunun merkezinde yer alan Bulvar Atakent, bölgede prestijli bir yaşam projesi olarak konumlanıyor.

DAİRE TESLİMLERİ 2018 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Atakent’in merkezinde konumlanan proje, Basın Ekspres Yolu, E-5 Otoyolu ve TEM Otoyolu’na yakın bir noktada yer alırken Atatürk Havalimanı’na ise 10 dakikalık mesafede bulunuyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3. Havalimanı’na bağlantı yoluna da yakın bir noktada yer alan proje, Metro hattına yakınlığıyla da avantajlı bir konuma sahip.

Bulvar Atakent

Bulvar Atakent lansman

Bulvar Atakent fiyatları

Bulvar Atakent satılık daire