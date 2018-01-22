İngiltere'deki Uluslararası Ömür Boyu Yaşam Merkezi, hafızanın müzikle iyileştirilebileceğini tespit etti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; demans hastaları üzerinde araştırma yapan 50 uzman, bunaması ileri seviyede olanlarda bile müziğin algılanarak yanıt alabildiklerini açıkladı. Çalışma müziğin hafızadaki olumlu etkisini ilk kez ortaya çıkarmış oldu.

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