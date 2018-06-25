Net konuştu: Meslekten ihraç etmek zorundayız

Nişantaşı'nda geçtiğimiz günlerde bir taksici, kendisini trafiğe soktuğu iddiasıyla kadın turist yolcusunu indirerek valizini yola fırlatmış, görüntü sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, ticari taksi sürücüsünün meslekten men edilmesi için gerekli girişimlere başladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi şoförün trafikten men edilmesi ve plakanın da iptal olması için müracaatta bulunulduğunu söyledi.
“BÖYLE YANLIŞ YAPAN TAKSİCİLERİ DE MESLEKTEN İHRAÇ ETMEK ZORUNDAYIZ"
Yaşanan bu olayı kabullenmenin mümkün olmadığını söyleyen Aksu, "Böyle yanlış yapan taksicileri de meslekten ihraç etmek zorundayız ve ediyoruz da. Aracı bağladık, ruhsatı burada anahtar burada. Biz Uber gibi korsan taşımacılık ile mücadele ettik. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle de kendimizi düzeltmeliyiz. Bundan sonra İstanbul halkına en iyi bir hizmet vereceğiz. Fakat eğer şoförümüz veya taksi sahibi yanlış yaparlarsa araçlarını trafikten men ettireceğiz ve kesinlikle o taksici bir daha taksicilik yapamayacak” diye konuştu.
“ARACI ÇAĞIRDIK TRAFİKTEN MEN ETTİRDİK"
Yanlış yapan şoförlerin takside çalışmayacağını söyleyen Aksu, "Büyükşehir Belediyesi'yle yaptığımız ortak projemizde toplu ulaşım takip sistemi denilen elektronik ortamda bir sistem oluşturduk. İstanbul halkımız sıkıntılarını şikayetlerini rahatsızlıklarını bu sisteme ulaştıracaklar. Değerlendirme yapılacak ceza puanı verilecek. 100 ceza puanı verilen şoför arkadaşımızda kesinlikle toplu taşıma araçlarında ve ticari taksilerde şoförlük yapamayacak. O yanlışı yapan ticari taksi sahibinin aracıda trafikten men edilecek” ifadelerini kullandı.
“Bu ticari plakanın kesinlikle iptalini istedik”
Nişantaşı'nda turistin atıldığı taksinin sahibinin de taciz iddiaları ile gündeme geldiğini vurgulayan Aksu, "Geçmiş dönemde biz bu plakanın ticari taksinin iptali için İçişleri Bakanlığı'mıza yazı yazdık. Bu ticari plakanın kesinlikle iptalini istedik. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazı neticesinde plaka iptalinin olmadığını ifade ettiler. Ben buradan devlet yetkililerimize bakanlığımıza özellikle rica ediyorum ve sesleniyorum. İstanbul halkına yanlış yapan ticari taksi sahibi veya şoför yanlışı yaptığı halde mesleğe devam ediyorsa bu sıkıntı. Biz bunları kesinlikle meslekten ihraç etmemiz lazım. İhraç edebilmemiz için de bakanlığımızın bize yetki vermesi lazım. Biz Taksiciler esnaf odası olarak söz veriyoruz. Bakanlığımız denetim yetkisini bize verirse biz bir ay içerisinde bütün yanlış yapan taksicileri meslekten men ederiz ihraç ederiz” dedi.
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