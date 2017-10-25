Bundesliga'dan U23 ve yerli oyuncular için flaş karar

Bundesliga yönetimi takımların yerli ve genç oyunculara daha fazla şans vermesi için yeni bir uygulamaya gidileceğini duyurdu. Yayın gelirinin 17 milyon Euro’luk bölümünün U23 ve yerli oyuncuların oynatılma sürelerine göre dağıtılacağı ifade edildi. Buna karşın sadece 90 dakikalık normal sürenin dikkate alınacağı ifade edildi.

bundesliga