Bundesliga’da oynanan Schalke 04-Hertha Berlin maçı, hoş olmayan görüntülere sahne oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre deplasman tribününde yer alan bir Hertha Berlin taraftarı, mücadele sırasında mastürbasyon yaparken kameralara yakalandı. Güvenlik görevlileri tarafından stattan çıkartılan taraftar, gözaltına alındı. Maçta Schalke rakibini 1-0 mağlup ederken, sosyal medyaya düşen görüntüler Almanya’da çok konuşuldu.

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