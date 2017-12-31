Yeni yıla eğlenerek girmek isteyen bir çok vatandaş Taksim'e akın etti. Taksim Meydan'da insan seli yaşanırken bazı vatandaşlar da yeni yıl eğlencesini fırsata çevirdi.

Noel baba kıyafeti giyen bir grup vatandaşın Taksim'e eğlenmeye gelenlerle 10 lira karşılığında fotoğraf çektirdiği görüldü. Meydanda gezen Noel baba kostümlü vatandaşlar özellikle turistlerden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan, Taksim'de bir çok vatandaş eğlenirken bazılarının da dilendiği görüldü. Yeni yıla eğlenerek giren vatandaşların yanında kucağında çocuğuyla dilenen bir kadın dikkat çekti.

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