''Bunu yapan malesef çocukluk arkadaşım''

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Asan'ın çocukluk arkadaşı 30 yaşındaki U.A., bir yıl önce yarış atı alarak ticaret yapacaklarını söyleyerek, kendisinden 40 bin lira aldı. U.A., 'Gülenbinda' adını verdiğini idda ettiği atın Eskişehir'de bir çiftlikte bakıldığını söyledi. Bir süre sonra atın bir tay dünyaya getirdiğini söyleyen U.A., yeni bir at almak için de Asan'dan yine bir miktar para aldı. U.A. atların bakım ve yem masrafı adı altında da her ay sistematik olarak Asan'dan para almaya devam etti.

OLMAYAN ÇİFTLİK VE ATLAR İÇİN ESKİŞEHİR'E GÖNDERDİ

DHA'nın haberine göre; U.A., atlarını görmek isteyen Sevgi Asan'ı bir yıl sonra adres verip, Eskişehir'e gönderdi. Arkadaşının verdiği adrese giden Asan, burada var olduğu iddia edilen 'Vural Çakır Çiftliği'nin olmadığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan Sevgi Asan, Akyazı Adliyesi'ne giderek, kendisini 70 bin lira dolandıran arkadaşı U.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Arkadaşının kendisini 70 bin lira dolandırdığı belirten Sevgi Asan, şöyle konuştu:

'BUNU YAPAN MALESEF ÇOCUKLUK ARKADAŞIM'

"12 ay boyunca sabit olarak her gün atların bakımı adı altında para istedi. Ve beni atlarım olduğuna inandırdı. Ben de atlarıma bakım parası gönderiyordum. Kendisi benim ortağım olduğunu söylüyordu ve kendisi de cebinden bir miktar para yatırdığını, cebinde kira parası olmadığını söylüyordu. Sözde 'Gülenbinda' adında bir atımız vardı. Atın fiyatı 120 bin TL idi, atın ayağında küçük bir sıkıntısı olduğu için 80 bin TL'ye indirdiklerini söyledi. 40 bin TL'sini benden alıp 40 bin TL'sini de kendi cebinden verdiğini söyledi. Ardından 'Mizago' diye bir at aldığını söyledi. Yine sistemli olarak dolandırdı beni. Yaklaşık 1 sene boyunca dolandırıldım. Atımın doğum yaptığını söyledi. Eskişehir'de bir erkek tay doğurduğunu söyledi bana ve beni Eskişehir'e gönderdi. Gittiğimde bana bahsettiği 'Vural Çakır Çiftliği' diye bir çiftlik yoktu. Her şey yalandı. Ve bunu bana yapan maalesef benim çocukluk arkadaşım ve aynı mahallede komşumuz olan bir insan."

BOĞULURKEN HAYATINI KURTARMIŞ

Sevgi Asan, küçükken arkadaşının hayatını kurtardığını belirterek, "Hiçbir şekilde beni dolandıracağına ihtimal vermedim. Benim başıma gelen şey, kimsenin başına gelmez. Ben bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. İzmit hipodromunda çalıştığı da yalanmış. Sadece insanları dolandırarak geçiniyormuş" diye konuştu.

sakarya

yarış atı

dolandırıcılık