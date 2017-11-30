Antalya'da trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Burak Can Keskin, organlarıyla 6 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu. Burak Can Keskin'e, yoğun bakımda yatarken sevgilisinden gelen 'Seni Seviyorum' yazılı çiçek dikkati çekti.
Antalya'nın Kepez ilçesi hal yakınlarında yer alan kontrolsüz kavşakta 25 Kasım Cumartesi günü ticari taksiyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Burak Can Keskin, olay yerine çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın ardından yoğun bakım servisinde 4 gün yaşam mücadelesi veren Burak Can Keskin'in beyin ölümü gerçekleşince babası Muzaffer Keskin, oğlunun tüm organlarını bağışladı.
Keskin'in bağışlanan kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 52 yaşındaki Engin Hazar'a nakledildi. Karaciğer Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 42 yaşındaki Hüseyin Öztürk'e nakledildi. Akciğer, 29 yaşındaki Barış Kırdan'a nakledilmek üzere İstanbul Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Böbrekler ve pankreasın tespit edilecek hastalara nakledileceği, korneaların ise bekleyen 2 hastaya ışık olacağı kaydedildi.
YOĞUN BAKIMDA SEVGİLİDEN ÇİÇEK
Baba Muzaffer Keskin, Burak Can Keskin'in yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği 4 günde çok sayıda arkadaşının ziyaret için hastane bahçesine geldiklerini, sevgilisinin ise üzerinde kalp işareti olan ve 'Seni Seviyorum' notu bulunan çiçek gönderdiğini belirtti.
YAŞAMA VEDA EDERKEN HAYAT VERDİ
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal, Burak Can Keskin'in ailesinin, tüm organların başka hastalara can olması için bağış yaptıklarını belirtti. Bilal, ailenin çok bilinçli olduğunu, organ bekleyenlerin acılarını yüreklerinde hissederek bağış yaptıklarını söyledi. Bilal, "Bizim için önemli olan hayatını kaybeden birinin yakınlarının, tanımadığı kişilere hayat vermesi. Beyin ölümü gerçekleşen kardeşimiz çok genç, daha 17 yaşında ve bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Bu onurlu davranış ile örnek olan ailesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Burak Can Keskin'in cenazesinin Aksu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
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