Cadde'nin haberine göre, bir mekânda eğlendikten sonra evinin yolunu tutan Burak Çelik'in, yapılan kontroller sonucu alkol almadığı öğrenildi.

Ayşenur Özkan'la boşandıktan sonra kötü zamanlar geçiren Çelik'in, o dönemlerde alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulmuştu.



Ceza sonrası dikkatli davranan oyuncu, "Alkollü araç kullanmıyorum, kolay gelsin" diyerek oradan ayrıldı.