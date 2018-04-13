HT Magazin'de yer alan habere göre, Burak Deniz ve Büşra Develi çiftinin başrollerini paylaştığı ‘Arada’ adlı filmin galası önceki gün yapıldı.

Doksanlı yıllarda İstanbul’da müzisyenlik yapan bir gencin sevgilisiyle California’ya gitmek için göze aldığı maceraları konu alan filmin galasına oyuncular punk konseptine uygun kıyafetlerle katıldı.



Yönetmen Mu Tunç ile filmin tam kadrosunun yer aldığı gecenin davetlileri arasında Gülden Karaböcek ve kızı Nur Düzgit, Müge Boz, Deniz Akkaya, Ayşe Tolga, Esin Moralıoğlu gibi pek çok ünlü isim vardı.



Basınla bir araya gelen ekipten Develi ve Deniz, filme dair “Çılgın karakterlerle alışılmışın dışında bir aşk hikâyesine imza attık. Filmi 14 günde tamamladık” açıklamasında bulundu. Çift, aynı projede yer almalarını “Hayatımızın birlikte geçmesi gayet güzel” sözleriyle değerlendirdi.



"Hayatımızdaki en çılgın şey bu Filmde olmaktı"



Başrolde punk’çı gençler olarak izleyeceğimiz Burak Deniz ve Büşra Develi “Hayatınızda yaptığınız en çılgın şey neydi?” sorusuna espriyle yanıt verdi.



Filmde türlü çılgınlıklar yapan sevgililer, “Yaptığımız en çılgınca şey bu filmi kabul etmekti” dedi.

Ünlü çift daha sonra ekledi: “Çılgın karakterlere ve alışılmışın dışında bir aşk hikâyesine imza attık”