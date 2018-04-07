Cadde'nin haberine göre, muhabirlerin sorularını yanıtlarken bir yandanda apartman kapısını açmak için uğraşayan oyuncu, başarılı olamadı. Daha sonra arkadaşlarını arayan Deniz, onlara da ulaşamayınca kapıda kalarak binaya giremedi.

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