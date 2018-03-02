Gazete Habertürk'ün haberine göre, Sportif A.Ş.’de Abdurrahim Albayrak’la birlikte yöneticilik görevini üstlenen Burak Elmas, eski başkan Dursun Özbek’e taş attı. Özbek’in internet sitelerinde yer alan “Riva projesinden 1.5 milyar TL bekliyoruz, bunun UEFA’ya anlatılması gerekiyor. Bu manada anlatım yapılırsa, başarılı olacağını düşünüyorum” sözleriyle ilgili Elmas’tan ilk önce “Böyle bir şey demiş olamaz. Asılsız dedikodudur diye umuyorum” tweet’i geldi. “Maalesef bunları söyledi” uyarısı üzerine Elmas, “Geçmiş senelerde UEFA’da yaratmış olduğu karşılıklı güven, başarılı ikna çabalarının verdiği özgüven ve tecrübe birikimi ile konuşuyor tabii ki. Rakam tarafını zaten halledip ayrıldı” şeklinde imalı bir gönderme yaptı. Bu ince iğnelemenin anlaşılamama ihtimaline karşılık Burak Elmas, son olarak “İroni yapmıştım. Daha fazlasını söylemek istemiyorum çünkü hakarete girer” mesajı yazdı.

— Burak Elmas (@Burak__Elmas) March 1, 2018