Antalya'da 8 yaşında babasından aldığı böbrek de iflas eden Burak Görgün, bu kez ağabeyinin verdiği böbrekle hayata bağlandı. Burak Görgün (21), doğuştan hipertansiyon nedeniyle böbrek yetmezliği hastalığı bulunduğunu belirterek, 8 yaşına kadar diyalize girdiğini söyledi.
AA'nın haberine göre; babası Recep Görgün'den 2005 yılında nakledilen böbrekle büyüyen Görgün, 2017'de mesane reflüsü rahatsızlığı nedeniyle bu böbreğin de iflas ettiğini belirtti. Görgün, yaklaşık bir yıl diyalize girdikten sonra ağabeyi Hüseyin Görgün'ün (26) bağışladığı böbrekle yeniden sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, "Sağ olsun ağabeyim yarı yolda bırakmadı. Allah razı olsun. Ağabeyim canından can verdi. Beni tekrar hayata bağladı. Elimizden geldiği kadar dikkat edeceğiz. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca organ bağışı yapsınlar. Bir bağış, iki hasta kurtarıyor" dedi.
ANNE İKİ KERE GÖNÜLLÜ OLDU
Babasından aldığı ilk nakilde annesinin de gönüllü olduğunu belirten Görgün, ancak guatr nedeniyle naklin olmadığını, ikinci naklinde annesinin yine gönüllü olduğunu bu sefer de şeker hastalığının engel teşkil ettiğini vurguladı. Görgün, "Nasibimiz ağabeydenmiş, ağabeyden böbrek aldık" diye konuştu.
Ağabey Hüseyin Görgün ise kardeşinin bir yıl önce böbreğinin iflas etmesi üzerine nakil için gönüllü olduğunu ancak tahlillerde uyumsuzluk olması üzerine kardeşinin bir yıl diyalize girdiğini belirtti.Bir yıl sonra yapılan tahlillerde sıkıntı görülmeyince 20 gün önce naklin gerçekleştiğini ifade eden Görgün, şunları söyledi: "İnsanların organ bağışından bulunması lazım. Ailemize, akrabamıza veya yarın başımıza ne geleceği belli değil. Hepimiz bir engelli adayıyız. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyoruz."
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Burak Görgün'ün ikinci böbrek naklinin başarılı geçtiğini, böbreğinin çalışır durumda olduğunu kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.