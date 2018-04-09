Antalya'da 8 yaşında babasından aldığı böbrek de iflas eden Burak Görgün, bu kez ağabeyinin verdiği böbrekle hayata bağlandı. Burak Görgün (21), doğuştan hipertansiyon nedeniyle böbrek yetmezliği hastalığı bulunduğunu belirterek, 8 yaşına kadar diyalize girdiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; babası Recep Görgün'den 2005 yılında nakledilen böbrekle büyüyen Görgün, 2017'de mesane reflüsü rahatsızlığı nedeniyle bu böbreğin de iflas ettiğini belirtti. Görgün, yaklaşık bir yıl diyalize girdikten sonra ağabeyi Hüseyin Görgün'ün (26) bağışladığı böbrekle yeniden sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, "Sağ olsun ağabeyim yarı yolda bırakmadı. Allah razı olsun. Ağabeyim canından can verdi. Beni tekrar hayata bağladı. Elimizden geldiği kadar dikkat edeceğiz. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca organ bağışı yapsınlar. Bir bağış, iki hasta kurtarıyor" dedi.

ANNE İKİ KERE GÖNÜLLÜ OLDU

Babasından aldığı ilk nakilde annesinin de gönüllü olduğunu belirten Görgün, ancak guatr nedeniyle naklin olmadığını, ikinci naklinde annesinin yine gönüllü olduğunu bu sefer de şeker hastalığının engel teşkil ettiğini vurguladı. Görgün, "Nasibimiz ağabeydenmiş, ağabeyden böbrek aldık" diye konuştu.

Ağabey Hüseyin Görgün ise kardeşinin bir yıl önce böbreğinin iflas etmesi üzerine nakil için gönüllü olduğunu ancak tahlillerde uyumsuzluk olması üzerine kardeşinin bir yıl diyalize girdiğini belirtti.Bir yıl sonra yapılan tahlillerde sıkıntı görülmeyince 20 gün önce naklin gerçekleştiğini ifade eden Görgün, şunları söyledi: "İnsanların organ bağışından bulunması lazım. Ailemize, akrabamıza veya yarın başımıza ne geleceği belli değil. Hepimiz bir engelli adayıyız. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyoruz."

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Burak Görgün'ün ikinci böbrek naklinin başarılı geçtiğini, böbreğinin çalışır durumda olduğunu kaydetti.

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