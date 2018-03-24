Burak Hakkı ile Yunan sevgilisi Hara Pappa, ilişkilerinin birinci yıl dönümünü kutladı.



Ünlü oyuncu, Yunan internet sitesi Annakrith'e verdiği röportajda, gördüğü ilk anda Pappa'ya aşık olduğunu belirterek, "Kahve içtiğimiz ilk gün aramızda aşk başladı. Gülümsemesine aşık oldum. Güzelliğine ek olarak potansiyeli de beni çok etkiledi" dedi.

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