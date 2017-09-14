Burak Hakkı'nın son halini görenler tanıyamadı

'EuroBasket2017' çeyrek finalinde Yunanistan, Rusya ile karşılaştı. Hürriyet'in haberine göre, maçı izleyenler arasında Burak Hakkı ile sevgilisi Hara Pappa da vardı.

Geçtiğimiz mart ayından beri Atina'nın 'Stathamos (İstasyon)' adlı tiyatrosunda sergilenen 'Kiklos (Daire)' oyunu ile izleyici karşısına çıkan ve rolü için imaj değiştiren Hakkı'yı görenler tanımakta zorlandı.