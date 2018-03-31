Cadde'nin haberine göre, kızı Aden Bucan Kut'la birlikte geldiği alışveriş merkezinde kısa bir süre mağazaları turlayıp kızı için alışveriş yapan Burak Kut, “Bugün baba-kız alışverişe çıkalım dedik. Her şey gayet yolunda arkadaşlar. Yeni bir single çıkartacağım, onun hazırlıkları sürüyor, stüdyoya kapandık. Yaz gelmeden bitirmeye çalışıyoruz” dedi.

Oyunculuğa ara vermediğini, sadece doğru projenin gelmesini beklediğini ve teklif gelirse değerlendireceğini dile getiren Kut, Show Tv’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisini yakından takip ettiğini söyledi.