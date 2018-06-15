HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Bayramda hem iş hem de tatil yapmak için eşi Cansen Yeni ve kızıyla birlikte İzmir’e uçan Burak Kut, havaalanında sohbet ettiği gazetecilere çarpıcı açıklamalar yaptı. Daha önce, konserlerinde pek çok kez kadın hayranları tarafından elle taciz edildiğini söyleyen ünlü şarkıcı, kendisine bu konu hatırlatıldığında “Şimdi yanımda kızım var, sonra konuşuruz” dedi.

Kut, konu star olarak anılan meslektaşlarına ve ‘megastar’ unvanlı Tarkan’a geldiğinde, “Tarkan’a megastarlık yakışıyor” dedi ve sözlerini merhum sanatçı Cem Karaca’nın hafızalara kazınan bir cümlesine atıfta bulunarak sürdürdü: “Yurtdışında işler değişiyor. Süperstar, megastar da, Edirne’den sonra kim star bunları?”



