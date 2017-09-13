Burak Özçivit, Bodrum'da yeni filmini tanıtacak

Bu yıl yedinci kez düzenlenecek Bodrum Türk Filmleri Haftası, Burak Özçivit’i ağırlayacak. HT Magazin'in haberine göre, 18-24 Eylül arasında düzenlenecek organizasyonda Özçivit, çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan ‘Kardeşim Benim 2’yi salon sahiplerine tanıtacak ve ayrıca ‘Kardeşim Benim’ filminin özel gösterimine katılacak.

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