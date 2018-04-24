Ankette oyların %56’sını alan Burak Özçivit açık ara en hanımcı ünlü Türk erkeği seçildi. Kenan Doğulu ve Okan Kurt ikinciliği paylaşırken, üçüncü Rüştü Reçber oldu.

Ankette kadın-erkek dağılımında da sonuç değişmedi. Kadınların %56'sı ve erkeklerin %57'si Burak Özçivit'ten yana oy kullandı.