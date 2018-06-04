Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'in doğum gününü kutladı

Oyuncu Burak Özçivit, yeni yaşına giren eşi Fahriye Evcen'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Özçivit, o kareye, "Güzel eşim iyi ki doğdun. Sağlıkla, huzurla, hep birlikte..." notunu düştü