Burak Özçivit ile Kerem Bürsin aynı projede

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’in iki askeri canlandıracağı sinema projesinin ismi açıklandı: Can feda. HT Magazin'in haberine göre, hazırlıkları tamamlanan ve bir milli mücadele hikâyesini konu alacak olan yapım için ikili asker üniformasıyla objektif karşısına geçti.

Fragmanı bu hafta sonu sinema salonlarında yayınlanacak olan film, 23 Şubat’ta vizyona girecek.

Kerem Bürsin

burak özçivit