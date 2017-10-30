Burak Özçivit ile Murat Boz çarşıyı karıştırdı

Burak Özçivit ve Murat Boz’un farklı türlerde müzik yapan 2 kardeşi canlandırdığı ‘Kardeşim Benim 2’ filminin Çamlıhemşin çarşısındaki sahneleri heyecan yarattı. HT Magazin'in haberine göre, senaryo gereği gerçekleşen kavga sahnesi çarşıda heyecana yol açarken, ikiliyi meydanda koşarken görenler gözlerine inanamadı.

Mert Baykal’ın yönettiği film, 24 Kasım’da seyirciyle buluşacak.