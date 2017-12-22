Önceki gün marka yüzü olduğu firmada hayranlarıyla bir araya gelen Burak Özçivit, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı

Posta'nın haberine göre, arap dünyası başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde geniş hayran kitlelerine sahip olan Burak Özçivit, önceki gün marka yüzü olduğu alışveriş merkezinde hayranlarıyla bir araya geldi.

DUBAİ'DEN BURAK'I GÖRMEYE GELDİLER!

Burak Özçivit ile buluşmaya gelen 100 şanslı hayranı arasında 4 bin 126 kilometrelik mesafeyi kat eden Dubaili sevenleri de vardı.