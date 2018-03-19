HT Magazin'de yer alan habere göre, canlandırdıkları Özel Tim askerlerinin tüm şartlarını öğrenen ekip, geceleri askeri arazide kalırken, ormanlık ve kayalık arazilerde tatbikat yaptı.



Ekip, eğitim esnasında gerçeğe uygun olarak hiç banyo yapmadı, günde yalnızca 20 dakikalık istirahatlerinde cep telefonu kullandı ve geceleri sadece 5 saat uyudu.

‘Can Feda’ 6 Nisan’da vizyona girecek.