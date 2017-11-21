Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit anjio oldu

Burak Özçivit’in dün akşam Amerika-New York’ta düzenlenen 45. Uluslararası Emmy Ödül Töreni'ne neden katılmadığı ortaya çıktı.



Bir süredir damar tıkanıklığı nedeniyle rahatsız olan babasını yalnız bırakmak istemeyen Burak Özçivit, New York'a gitmeme kararı aldı.





Bu zor günlerinde ailesine destek olan Burak Özçivit, anjio operasyonunda babasının yanında hazır bulundu.

Bu sabah operasyon geçiren Bülent Özçivit'in sağlığının iyi olduğu öğrenildi.