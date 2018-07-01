Burak Satıbol 40 kilo verdi

Komedi dizilerinde rol alan Burak Satıbol, önceki akşam Cihangir’deydi. 40 kilo verdiğini dile getiren Satıbol, "Sağlığıma kavuştum. Eski halimden eser kalmadı. Birçok hastalığım vardı ve hepsinden kurtuldum" dedi