Usta tiyatrocu Burak Sergen, son olarak 'Çukur' dizisinde 'Baykal' karakterine hayat vermişti. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan 57 yaşındaki oyuncunun, özel hayatında artık yeni bir döneme başladığı ortaya çıktı.



Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Burak Sergen, 1999 yılında evlendiği meslektaşı Işıl Sergen’den boşandı. Cansın isimli bir çocukları olan çiftin anlaşmalı olarak sessiz sedasız yollarını ayırdığı belirtildi.



'Çukur' dizisinden ayrılan Burak Sergen, şu günlerde Zuhal Olcay'la beraber 'Aşk Halleri' isimli tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkıyor.

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