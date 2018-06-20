Burak ve Deniz Denizlispor’da

Adanaspor’dan Gökhan Süzen ve Gazişehir Gaziantep’ten Muhammed Himmet Ertürk’ü alan Denizlispor, Balıkesirspor’dan sol kanat Burak Çalık ve Altınordu’dan ön libero Deniz Vural’ı da kadrosuna kattı. Başkan Mustafa Üstek, iki oyuncunun da son dakika bir terslik olmaması halinde Denizlisporlu olduğunu açıkladı. Deniz ile Burak’ın yarın Denizli’ye gelerek resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

ÖZGÜR OLMADI

HT Egeli'de yer alan habere göre yönetim, transfer listesindeki Boluspor’an Özgür İleri’yle ise anlaşma sağlayamadı. Denizlispor, daha önce de listede yer alan Recep Niyaz ve Erhan Kartal’dan vazgeçti. İleri uca yapılacak takviye konusunda Boluspor’da 2016- 17’de 20, geçen sezon 16 gol atan Rydell Poepon’a son teklifi sunan Denizlispor, BŞB Erzurumspor’la Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Christian Bekamenga’yı da listesinde tutuyor.

İSMAİL HAKTAN AYRILIYOR

Denizlispor yönetimi, iç transferde teknik direktör Osman Özköylü’nün raporu doğrultusunda sağ kanat oyuncusu İsmail Haktan’la yollarını kesin olarak ayıracak. İsmail Haktan, geçen yıl devre arasında döndüğü yeşil-siyahlılarda 15 maçta 1 gol attı. Horozlar’ın, iç transferde Burak Altıparmak ve Cenk Güvenç ile de prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi.