Fenerbahçe maçında takımının tek golünü atan Burak Yılmaz'ın sakatlığı tekrar etti.

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe maçının ardından adalesinde yırtık tespit edilen Burak Yılmaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Golcü oyuncunun Göztepe ve Gençlerbirliği ile oynanacak maçlarda forma giymesi beklenmiyor.