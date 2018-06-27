Habertürk Spor'un haberine göre; Portekiz’in Sporting Lizbon Kulübü Burak Yılmaz’ı gündemine aldı. Yeniden yapılanmaya giden kulübün Burak Yılmaz’ı renklerine katabilmek üzere menajerler aracılığıyla bonservis yoklaması yaptığı ortaya çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun daha önce Burak’ın bonservisi bedelini 4.3 milyon Euro olarak açıklamasının ardından Sporting rakamın biraz daha aşağılara çekilmesi halinde deneyimli forveti transfer edebileceklerini iletti. Yönetimin Sporting’in teklifine nasıl bir cevap verecekleri de merak konusu haline geldi. Bilindiği gibi Burak Yılmaz alacaklarını alamadığı gerekçesiyle Trabzonspor’a ihtar çekmiş yönetim ise Burak ile yaptığı anlaşmadan sonra alacakları ödeyerek golcü oyuncunun serbest kalmasını önlemişti. Öte yandan izinli olan Burak, yeni sezonun ilk çalışmasına katılmadı.

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