Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a yeşil ışık...

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Alvaro Negredo'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş, yeni sezonda Burak Yılmaz'a siyah beyazlı formayı giydirebilmek için Trabzonspor yönetimiyle masaya oturacak.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Burak Yılmaz, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. 2006/07 ve 2007/08 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz, ligde çıktığı 73 maçta 16 gol attı ve 18 sarı kart gördü.

22 MAÇTA 22 GOL!

Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor ile 22 maça çıkan Burak Yılmaz 22 gol 2 asistlik bir performans sergliedi. Trabzonspor ile Mayıs 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz, A Milli Takım formasını da 52 kez giyip 23 gol kaydetti.