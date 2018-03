Trabzonspor'un Akhisarspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Takımı tebrik ederim. Bizde çok kaliteli ayaklar, klas oyuncular var. Ancak bir türlü kendimizi gösterememenin sıkıntısını çekiyorduk. Camia olarak farklı bir ortamdan geçiyoruz. Bir reaksiyon vermemiz lazımdı. Zor zamanlarda büyük oyuncular devreye girer."



"Akhisarspor taraftarı 'Hırsız Burak' diyor. Normal, her zaman söyledikleri şey. Bence penaltı."



"Başkan'la dün akşam ağabey gibi oturduk, konuştuk. Gözleri doldu. Takımını seven bir insanın bu halde olması beni üzdü. Bizlerin de suçu var. Başkalarının da vardır ama biz çıktık ve onun için oynadık. Başkan'la beraberiz."



"Çok başarısız başkanlar var ama sonrasında 2-3 sene başarı yakalayabilenler oldu. Başkanımıza emekleri için teşekkür ederim, gidiyor gibi algılanmasın. Biz onunla beraberiz."



OLCAY ŞAHAN

Trabzonsporlu Olcay Şahan ise "Maçın hakimi bizdik, kazanmak istiyorduk. Zor bir süreçten geçiyoruz. Şampiyonluğa oynayamıyorsak, Trabzonspor'un yine en tepede savaşması gerekiyor. Avrupa şansımız var, her şey bizim elimizde. Kaybedebiliriz ama kötü mücadele edemeyiz. 5.'lik şansımız var.



"Şampiyonluk şansımız kalmadı ama Avrupa şansımız hala var. Batuhan Artarslan, bu takımda şans bulamamıştı ama onun oyuna girmesine herkes sevindi. Süper Lig'de iyi işler yapacak." dedi.



JOSE SOSA

Bordo-mavililerin Arjantinli yıldızı Jose Sosa da "Sabırlı oynadık ve iyi bir oyun ortaya çıktı. İkinci yarı daha da iyiydik. Akıllı oynadık ve güzel bir galibiyet aldık." diye konuştu.