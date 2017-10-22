Burak Yılmaz'dan sakatlık açıklaması - Burak Galatasaray maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta da puan kaybeden ve yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay'la da aradığını ilk maçta bulamayan Trabzonspor'da karabulutlar dolaşıyor. Bordo-mavililerin yıldız santrforu Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçının 78. dakikasında topsuz alanda sakatlanarak yerini Kolombiyalı Hugo Rodallega'ya bıraktı. Kral lakaplı golcü, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu.
“Kasığımdan sakatlığım vardı. Bu kez arka adalemde sıkıntı vardı. O bölge tolere edilmez ve arka adalemdeki sıkıntının ne olduğunu çok iyi biliyorum. En hafif arka adale sakatlığı bile 2-3 hafta sürer” diyen Burak, Malatyaspor maçıyla ilgili olarak da özeleştiri yaptı. Ligde gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçına yetişmesi zor görünen tecrübeli golcü, “Suçlu biz futbolcularız. Herkesten özür diyoruz” şeklinde konuştu.
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